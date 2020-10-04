Глава Камчатки обратился к серферам с Халактырского пляжа

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел встречу с общественниками на берегу Халактырского пляжа. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По его словам, первые обращения в его адрес из-за загрязнений в воде начали поступать 29 сентября.

«В тот же день были даны поручения всем ответственным краевым структурам, также я обратился с просьбой к федеральным коллегам, которые тоже участвуют со мной в совещании, чтобы по линии каждого ведомства была проведена работа по анализу обстановки, выявлению причин возникновения и принятию необходимых мер для устранения загрязнени», — рассказал глава края на встрече.

Солодов отметил, что факт загрязнения воды был, так как «есть обоснованные обращения жителей в больницы».

Кроме того, он посоветовал серферам, которые занимались в районе Халактырского пляжа, даже при малейшем ухудшении состояния здоровья обратиться терапевтическое отделение Камчатской краевой больницы.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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