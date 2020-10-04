В Камчатгидромете определили причину выброса морских животных на берег

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Начальник Камчатгидромета Вера Полякова сообщила, что морские животные попали на побережье Камчатки из-за шторма, но погибли они не из-за него.

Полякова рассказала, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон: в прибрежных районах и акватории Авачинской бухты был ветер более 25 м\с восточных направлений, то есть в сторону побережья.

«Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты», — полагает она.

Притом специалист считает, что первоначальные исследования не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу, так как загрязнение было в придонном слое акватории. Если бы шторма не было, то морские животные начали разлагаться в толще воды.

«Животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — заключила Полякова.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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