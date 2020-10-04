Российские школы будут самостоятельно решать о переводе на «удаленку»

Минпросвещения РФ не станет принимать централизованных решений о переводе российских школ на работу в дистанционном режиме. Об этом сказал замглавы ведомства Виктор Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения», — уверил чиновник.

Он отметил, что в каждом регионе разная ситуация с коронавирусом и ОРВИ, поэтому школы будут в индивидуальном порядке решать о том, как проводить образовательный процесс.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 1 215 001 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 979 143 человека, число летальных случаев возросло до 21 358.

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