В Минпросвещения рассказали, сколько российских школ находятся на карантине

Замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк заявил, что в стране около 3 % школ находятся на карантине.

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Басюк напомнил, что в России действуют почти 42 тысячи школ.

При этом замглавы ведомства отметил, что около половины школ и классов закрыты на карантин из-за ОРВИ.

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