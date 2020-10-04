В Минпросвещения рассказали, сколько российских школ находятся на карантине
Катерина Медведева
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Замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк заявил, что в стране около 3 % школ находятся на карантине.
«Сегодня примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Басюк напомнил, что в России действуют почти 42 тысячи школ.
При этом замглавы ведомства отметил, что около половины школ и классов закрыты на карантин из-за ОРВИ.
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