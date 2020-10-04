МЧС не будет закрывать детские кружки в подвалах до 2021 года

Детские досуговые центры на цокольных и подвальных этажах не будут закрывать до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Привлечение к административной ответственности не предполагается до вступления соответствующих правил в законную силу, а именно до 1 января 2021 года», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрено предупреждение, штраф или приостановление деятельности объекта, как крайней санкции.

С 1 января 2021 года в России вступают новые правила противопожарного режима. Согласно новым предписаниям запрещается размещать в подвальных и цокольных этажах детские кружки, развлекательные центры, залы для проведения торжеств, праздников, спортивных мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией.

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