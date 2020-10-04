В Израиле прошли протесты из-за ужесточения мер по коронавирусу

В ряде городов Израиля прошли массовые протесты на фоне вступления в силу строгих ограничений по коронавирусу. Об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что выступающие против премьер-министра Биньямина Нетаньяху подвергались нападениям, а также пострадали от жестких действий полиции.

При этом протестующие выходили на митинги с учетом новых правил, требующих оставаться в радиусе одного километра от своих домов.

В акциях по всей стране приняли участие около 130 тысяч демонстрантов.

По данным полиции, несколько протестующих были задержаны.

Ранее правительство Израиля продлило ограничения по коронавирусу до 14 октября. Также были введены ограничения на проведение политических акций протеста. Устраивать митинги и участвовать в них можно на расстоянии не дальше километра от дома. Численность акции не должна превышать 20 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство Израиля одобрило ужесточение карантина в стране

— Израиль запретил вылеты из страны

— Израиль и Великобритания фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19