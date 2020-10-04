Россиян предупредили об опасности женских сумок

В Роспотребнадзоре заявили, что женские и мужские сумки опасны для людей, так как являются носителями множества микроорганизмов. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью радио Sputnik подробнее рассказал об этом.

Во-первых, сумки часто контактируют с немытыми руками людей и грязными поверхностями, где могут находиться микробы и возбудители опасных заболеваний. Притом кожаные и обладающие губчатой текстурой сумки являются идеальным местом для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов.

«Чаще всего в сумочке и находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы – возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс», — перечислил он.

Во-вторых, содержимое сумок также загрязняется от рук людей. Первые места по загрязненности занимают помады, крем для рук, пилочки для ногтей, тушь для ресниц, а также кошелек, ключи, гаджеты, расческа, паспорт и т.д.

«Регулярная обработка рук антисептическими салфетками и гелями, а также тщательная очистка самих сумочек и предметов, в них находящихся, – надежный способ избежать распространения болезнетворных микроорганизмов», — резюмировал Лебедев.

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