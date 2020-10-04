В Киеве мотоциклист стрелял по прохожим

В Киеве мотоциклист открыл огонь по прохожим. Об этом сообщается в Facebook полиции города.

Это произошло на улице Казимира Малевича. Подозреваемого задержали на улице Деловой. Водитель

Очевидцы сообщили полиции, что проезжавший мимо мотоциклист достал пистолет и открыл огонь по прохожим, затем скрылся с места происшествия.

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