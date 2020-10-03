В Грузии из-за оползня погибли пять человек

В грузинском селе Джочо Хелвачаурского муниципалитета Аджарии из-за схода оползня погибли пять человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Отмечается, что спасатели нашли тело 16-летнего подростка. Трупы его родителей извлекли из-под завалов накануне. Еще раньше специалисты достали автомобиль, где находились двое погибших мужчин.

«В настоящее время поисковые работы продолжаются еще на одной пострадавшей от оползня локации — на реке Сатехия, откуда упавший туда автомобиль спасатели уже вытащили, а его водитель пропал», — сообщила Служба по управлению ЧС.

В поисках участвуют 120 человек.

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