В Грузии из-за оползня погибли пять человек
В грузинском селе Джочо Хелвачаурского муниципалитета Аджарии из-за схода оползня погибли пять человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Отмечается, что спасатели нашли тело 16-летнего подростка. Трупы его родителей извлекли из-под завалов накануне. Еще раньше специалисты достали автомобиль, где находились двое погибших мужчин.
«В настоящее время поисковые работы продолжаются еще на одной пострадавшей от оползня локации — на реке Сатехия, откуда упавший туда автомобиль спасатели уже вытащили, а его водитель пропал», — сообщила Служба по управлению ЧС.
В поисках участвуют 120 человек.
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