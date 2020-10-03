Вирусолог оценил шансы «всплеска» COVID-19 весной 2021 года

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по следующему «всплеску» нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, рост числа заболеваний может прийтись на весну 2021 года. Однако профессор отметил, что он будет более слабым, чем предыдущие «всплески».

Вирусолог выразил мнение, что коронавирусная инфекция «в нашей популяции» очень надолго.

«Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — подчеркнул Аграновский.

При этом он добавил, что быстрого спада заболеваемости коронавирусом не ожидается.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, 26 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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