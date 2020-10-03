В комплексе Саккара под Каиром египетские археологи нашли 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древних богов, рассказал министр туризма страны Халед аль-Анани. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, специалисты нашли три колодца для захоронения глубиной от десяти до 12 метров. Оттуда достали 59 деревянных раскрашенных саркофагов, которые лежали один на другом.

«Саркофаги находятся в хорошем состоянии, цвета сохранились. По предварительной оценке, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставленных чиновников и знати», — сказал министр.

Он добавил, что раскопки еще продолжаются, археологи уже обнаружили новые саркофаги, о которых будет объявлено позже. Все находки перевезут в Большой Египетский музей.

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