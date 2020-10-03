В Минпросвещения сообщили, что решений о массовом переводе школ на онлайн-обучение нет
Решений о массовом переводе школ на дистанционное обучение у Минпросвещения пока нет. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов, передает РИА «Новости».
Он обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация во всех российских регионах разная, переход на онлайн-обучение происходит, только если обнаруживается очаг.
В Минпросвещения рассчитывают на то, что в России эпидобстановка изменится в лучшую сторону за время школьных каникул.
Он также отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов, общего решения по стране нет.
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