Черногория лидирует в Европе по распространению COVID-19

Черногория лидирует в Европе по распространению коронавирусной инфекции. Об этом информирует портал Vijesti.

Сообщается, что уровень распространения COVID-19 в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения. По данным портала, на втором месте оказалась Армения, на третьем — Испания.

При этом отмечается, что официальные данные Минздрава Черногории по количеству заболевших могут быть сильно занижены. Предполагается, что в действительности зараженных в три раза больше, чем регистрируется.

По последним данным Минздрава Черногории, в стране выявлено 11 690 случаев COVID-19. От инфекции скончались 172 человека. За минувшие сутки зафиксировано 130 новых случаев.

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