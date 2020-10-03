В Канаде смягчили режим пересечения границы

Власти Канады смягчили режим пересечения границы, которая закрыта из-за пандемии коронавируса, для членов семей, чьи близкие оказались в других странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадского министра иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино.

По его словам, объявленные 2 октября меры «отвечают потребностям канадских семей, которые были разделены со своими близкими международными границами».

Мендичино уведомил, что после пересечения границы Канады все приезжие должны будут соблюдать обязательные меры 14-дневного карантина.

Отмечается, что послабления распространяются на членов семей граждан Канады и лиц с видом на жительство в этой стране.

Кроме того, канадское правительство разрешило въезжать в страну иностранным студентам при условии, что меры безопасности на время пандемии в их учебных заведениях были одобрены федеральными, либо региональными властями.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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