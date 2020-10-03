Синоптики предупредили о похолодании в европейской части РФ
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что на следующей неделе в центре европейской части России дневные температуры понизятся до +13...+16 °С. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, теплая погода будет наблюдаться в европейской части страны до 6–7 октября.
«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — сказал Варакин.
Синоптик также добавил, что в центральной части страны ожидаются осадки в середине предстоящей недели.
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