Синоптики предупредили о похолодании в европейской части РФ

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что на следующей неделе в центре европейской части России дневные температуры понизятся до +13...+16 °С. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, теплая погода будет наблюдаться в европейской части страны до 6–7 октября.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — сказал Варакин.

Синоптик также добавил, что в центральной части страны ожидаются осадки в середине предстоящей недели.

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