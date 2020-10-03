Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы задержали и отменили 19 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.50 по мск, во Внуково один вылет задержали, а два — отменили.

При этом в Домодедово отменено 14 рейсов и задержан еще один.

Кроме того, в Шереметьево отменили один вылет.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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