Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели животных на Камчатке
Семён Сонный
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Вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил установить причины массовой гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.
На Камчатке зафиксирован массовый выброс мертвых морских животных на побережье, указано в сообщении.
Разбираться в причинах происходящего поручено правительству Камчатского края, а также региональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству и Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуре.
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