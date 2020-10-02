Трутнев поручил выяснить причины массовой гибели животных на Камчатке

Вице-премьер России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил установить причины массовой гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

На Камчатке зафиксирован массовый выброс мертвых морских животных на побережье, указано в сообщении.

Разбираться в причинах происходящего поручено правительству Камчатского края, а также региональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству и Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуре.

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