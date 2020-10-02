Нижегородцы несут цветы к месту гибели Славиной

Жители Нижнего Новгорода несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной возле здания ГУ МВД по региону, сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Оцепление возле Главка регионального МВД сняли около 19.30, ожидавшие несколько часов неподалеку люди - коллеги погибшей и обычные нижегородцы - идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ирина Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров заявил «Газете.Ru», что самосожжение Славиной может объясняться ее принадлежностью к секте.

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