Синоптик назвал дату конца бабьего лета в Москве

Бабье лето в столичном регионе закончится в понедельник, 5 октября, заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом сообщает ТАСС.

При этом на следующей неделе температура воздуха все еще будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, однако москвичам следует готовиться к дождям, предупредил эксперт.

По словам Варакина, после этого бабье лето в Москву не вернется, однако ожидаются волны потепления, сопровождаемые дождями.

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