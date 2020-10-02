В Совфеде прокомментировали суицид журналистки Ирины Славиной

Сенатор, член комиссии по информационной политике Александр Башкин заявил, что смерть главреда нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной является трагедией и должна быть тщательно расследована, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на это дело необходимо обратить особое внимание, так как погибла журналистка.

«Такое же внимание уделялось бы и если речь шла о погибшем в подобных обстоятельствах военнослужащем или, скажем, сотруднике полиции», — отметил Башкин.

Ранее стало известно, что Ирина Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров заявил «Газете.Ru», что самосожжение Славиной может объясняться ее принадлежностью к секте.

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