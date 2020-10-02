Смертность от COVID-19 в августе снизилась на 35%

В августе смертность от коронавируса в России значительно снизилась по сравнению с июльскими показателями, следует из материалов Росстата.

Согласно данным службы, в августе жертвами новой инфекции в России стали 3 222 человека, что на 36,5% меньше, чем в июле.

Кроме того, коронавирус предполагается как основная причина смерти в августе в 641 случае. Это на 37,2% меньше по сравнению с июльскими данными.

В августе СOVID-19 являлся сопутствующим заболеванием и ускорил смерть 1078 пациентов. Росстат также отметил снижение этого показателя в сравнении с июльским на 12,9%.

По последним данным, в России зарегистрировано более 1,1 млн случаев коронавируса, умерли 21 тыс. пациентов, выздоровели 970 тыс. человек.

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