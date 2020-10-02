Умер обвиняемый в организации убийств экс-глава Миасса Ардабьевский

Бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский, обвиняемый в организации убийств и бандитизме, скончался в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ардабьевский умер в больнице, где находился с 18 сентября, заявили в пресс-службе. Факт смерти подтвердил его адвокат Евгений Мартынов, указано в сообщении агентства.

По данным медицинских служб, Ардабьевский страдал от воспаления поджелудочной железы.

Виктор Арбдаевский был снят с должности главы Миасса в 2013 году. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, он обвиняется в организации убийств двух местных коммерсантов в 2005 и 2008 годах. Свою вину обвиняемый не признавал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сити-менеджеру Миасса Челябинской области предъявлено обвинение