Момент смерти журналистки в Нижнем Новгороде попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой видно, как главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина поджигает свою одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде.

На кадрах показано, как разгорается одежда на журналистке. К ней подбегает мужчина и пытается потушить огонь, однако она его отталкивает.

«Газета.Ru» не может опубликовать данный видеоматериал, так как это будет нарушением Закона «О СМИ».

Ранее стало известно, что незадолго до случившегося российская журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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