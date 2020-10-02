На юго-востоке Москвы загорелся недостроенный жилой комплекс
Михаил Кириллов
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На юго-востоке Москвы произошел пожар в одном из строящихся жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Красноказарменной улице горит дом в строящемся жилом комплексе. Площадь пожара — 50 кв. метров», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на верхних зданиях огонь отрезал от земли группу людей. Прибывшие на место пожарные приступили к их спасению.
Как отмечает агентство, горящее здание принадлежит группе компании «ПИК». Информации о пострадавших пока не поступало.
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