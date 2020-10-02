Коронавирусом в США за сутки заразились более 43 тысяч человек

Число зафиксированных случаев COVID-19 в США за сутки увеличилось на 43 752, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 7,2 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились 7 279 065 человек. Жертвами вируса стали 207 816 пациентов, в том числе 857 за последние сутки.

Днем ранее в Америке было зафиксировано 42 812 случаев COVID-19 и 946 смертей соответственно.

Успешно справились с заболеванием 2 860 650 американцев.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия с 6 394 068 случаями заражения.

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