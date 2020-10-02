Около 700 тысяч российских туристов посетили Турцию с начала года

Около 700 тыс. российских граждан посетили Турцию с начала текущего года, что существенно меньше, чем в прежние годы. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

«В этом году с момента открытия страны уехало около 700 тыс. человек», — заявил Игнатьев.

По его словам, объемы выездного турпотока из России сократились из-за пандемии на 80%.

В предыдущие годы Турцию ежегодно посещали около 7 млн туристов из РФ.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.

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