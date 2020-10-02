Под Мурманском в школе отравились почти 50 детей

Следователи в Мурманской области проводят проверку после того, как 49 школьников обратились ко врачу с кишечной инфекцией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СКР.

«В Мурманской области организовано проведение процессуальной проверки по информации, размещенной в СМИ, о заболевании детей кишечной инфекцией в СОШ №10 в городе Мончегорске Мурманской области», — сказал собеседник.

Отмечается, что несколько классов ушли на карантин. Следователи опрашивают сотрудников Роспотребнадзора, школы, врачей и родителей заболевших.

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