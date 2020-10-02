В Центре Гамалеи оценили состояние заразившегося коронавирусом Трампа

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп с большой долей вероятности перенесет болезнь бессимптомно. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Судя по первым признакам, у него болезнь будет развиваться бессимптомно. Только слово «болезнь», когда нет симптомов, здесь не очень уместно. Я думаю, что у него в организме сформировалась латентная коронавирусная инфекция. Если дальше никаких признаков не появится, то скорее всего так и есть. Он пока не болен, судя по его внешнему виду. Вы видели его на экране? Он не охал, не ахал. Пока у него бессимптомно, в крайнем случае – в легкой форме. Конечно, это не прибавит ему очков. На этом событии его политический конкурент будет хорошо высыпаться. Но это уже их проблемы», — сказал специалист.

Ранее на своей странице в Twitter Трамп сообщил, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом. Тест на наличие инфекции у обоих супругов дал положительный результат.

Как подчеркнули в Белом доме, американский президент чувствует себя хорошо и планирует оставаться в своей резиденции на время выздоровления.

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