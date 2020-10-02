Пять стран Европы в СБ ООН обратились к РФ по ситуации с Навальным
Пять стран Европы направили генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с обращением к России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно тексту письма, Британия, Германия, Франция, а также Эстония и Бельгия требуют «срочно раскрыть обстоятельства» произошедшего с Навальным.
В своем обращении страны опираются на заявления немецких врачей о его отравлении веществами из группы «Новичок».
Копия письма также была направлена председателю Совбеза ООН Абду Абарри.
20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.
Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.
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