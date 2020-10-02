В Москве задержано и отменено свыше 50 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 61 рейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.10 по мск, в Домодедово отменено 12 вылетов и задержано еще три.

При этом во Внуково отменили 14 рейсов, а также шесть задержали.

Кроме того, в Шереметьево оказались задержаны три вылета, отменили 14 рейсов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.