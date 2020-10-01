Власти Британии запретили пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки

В Англии введен запрет на пластиковые трубочки, мешалки для напитков и содержащие пластик ватные палочки. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Там отмечается, что это решения является значительным шагом в борьбе с пластиковыми отходами и загрязнением океанов.

По данным кабмина, жители Британии ежегодно используют 4,7 млрд пластиковых трубочек, 316 млн мешалок и 1,8 млрд ватных палочек.

Большая часть этих изделий затем попадает в океан и негативно сказывается на морских флоре и фауне.

Ранее правительство увеличило стоимость одноразовых пакетов с 5 до 10 пенсов (около 10 рублей) в рамках программы полного отказа от одноразового пластика к 2042 году.

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