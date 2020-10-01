В Москве закроют учреждения дополнительного образования с 5 октября

В Москве с 5 октября из-за коронавируса закрываются учреждения дополнительного образования, заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.

«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и спортивном, и музыкальном, и в домах детского творчества — везде», — сказал он.

Ранее градоначальник увеличил осенние школьные каникулы и ввел домашний режим для горожан старше 65 лет.

В Москве зарегистрировано 295 025 случаев заражения COVID-19, за последние сутки прирост составил 2 424.

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