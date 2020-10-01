В Подмосковье медведь напал на дрессировщика и его сына
Максимс Краюшкинс
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В Подмосковье в цирке-шапито в «Реутов-парке» на мужчину с ребенком напал медведь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на Носовихинском шоссе.
Отмечается, что мужчина работает дрессировщиком в этом цирке, а ребенок приходится ему сыном. Мужчина получил множественные укушенные раны головы и лица.
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