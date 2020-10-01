Собянин: возвращение детей в школы зависит от ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возврат школьников с каникул будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», — сказал он, отвечая на вопрос, вернутся ли дети в школы после осенних каникул 19 октября.

Ранее градоначальник увеличил осенние школьные каникулы и ввел домашний режим для горожан старше 65 лет.

В Москве зарегистрировано 295 025 случаев заражения COVID-19, за последние сутки прирост составил 2 424.

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