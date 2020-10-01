Суд закрыл уголовное дело администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Суд за истечением срока давности прекратил дело о незаконном размещении порнографии против администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Максим Пашков.
«Суд удовлетворил соответствующее ходатайство и прекратил уголовное дело в отношении Худякова за истечением срока давности», — говорится в сообщении.
Ранее следствие решило освободить Худякова от содержания под стражей.
Как сообщалось, другой администратор и основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. Воронцова заключили под стражу и уже продлевали арест.
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