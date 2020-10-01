Французский «человек-паук» забрался на высотку с посланием о коронавирусе

Французский скалолаз Ален Робер по прозвищу Человек-паук залез на высотное здание во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости».

Как сообщается, экстремал забрался на 166-метровое здание немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Отмечается, что Робер посвятил свою акцию пандемии коронавируса. Он охарактеризовал ее как «послание» правительствам. Скалолаз призвал их «прекратить распространять страх, так как страх более заразный, чем сам вирус». Сообщение Робер опубликовал в своем Instagram.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, 23,6 млн выздоровевших, более 1 млн умерших пациентов. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».