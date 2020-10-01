Песков оценил намерение Навального вернуться в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова блогера Алексея Навального о его намерении вернуться в Россию.

По словам представителя Кремля, каждый россиянин может в любое время возвращаться на родину.

«Никакого геройства здесь нет. И лечение можно проходить в нашей стране. Собственно, практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни. И жизнь этого пациента была спасена именно в России», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

Ранее Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию после лечения в Германии и не испытывает страха.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила. Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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