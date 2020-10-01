Воры попытались проникнуть в дом мэра Барселоны

Двое мужчин пытались проникнуть в дом, где живет мэр Барселоны Ада Колау. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

Инцидент произошел в 03.30 по местному времени. Охрана услышала, как кто-то пытается взломать входную дверь в здание. Дождавшись следующих шагов злоумышленников, охрана задержала их при попытке взлома двери в одну из квартир.

Как сообщают местные СМИ, задержанные — выходцы из Грузии. При этом в Городской гвардии отказались подтвердить эту информацию, заявив, что никогда не сообщают национальность подозреваемых, и отметили, что мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи со взломом.