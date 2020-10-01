В России за сутки выявлено 8 945 случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса за последние сутки в России выросло на 8 945 и достигло 1 185 231, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Темп прироста вырос до 0,8%.

За сутки подтверждено 169 летальных случаев. За весь период в стране умерло 20 891 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 5 985 человек, за весь период — 964 242 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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