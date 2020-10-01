Москвичей оштрафовали на 263 тыс. рублей за отсутствие сведений о COVID по прилете в РФ

Восемнадцать жителей Москвы оштрафовали на общую сумму в 262 500 рублей за непредоставление сведений о коронавирусе по возвращении в Россию из других стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Известно, что с 1 августа за рубежом побывали свыше 189 тысяч москвичей. При сверке анкет, заполненных на борту самолета, с данными ЕПГУ выявлено, что порядка 2% россиян не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета.

Управление Роспотребнадзора по столице направило таким гражданам более 1700 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 1120 протоколов.

Отмечается, что за такое нарушение может грозить штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, если же эти действия (бездействия) повлекли причинение вреда здоровью других людей — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По данным пресс-службы, административные материалы в отношении 642 россиян направлены в районные суды. В итоге 18 гражданам присуждены административные штрафы на сумму 262 500 рублей. Остальные дела суды рассматривают, и по ним назначены даты заседаний.

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