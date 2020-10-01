Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения
Победившая на выборах 35-летняя уборщица Марина Удгодская вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, передает ТАСС.
В первый рабочий день она вместе с другими главами поселений встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, рассказали в администрации села.
Ранее стало известно, что женщина, работавшая пять лет уборщицей в местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения, выиграв выборы у действующего главы с 61,7% голосов.
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