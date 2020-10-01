Антитела к коронавирусу у детей обнаруживают реже, чем у взрослых

Минимальное число положительных тестов на антитела к SARS-COV-2 фиксируется у детей. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта «Мониторинг.Инвитро» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), созданного для наблюдения за ходом массового тестирования.

За более чем 4 месяца исследований среди всех положительных результатов только 3% выявлены у детей до 14 лет. Еще 2% – у подростков от 14 до 18 лет. Максимальное число пациентов, у которых были выявлены антитела (55%), составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.

По словам главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, низкие показатели положительного тестирования у детей говорят об эффективности эпидемиологических мер.

«Дети и подростки довольно часто переносят COVID-19 в виде легких и бессимптомных форм. Гуморальный иммунный ответ у них менее выражен, антитела синтезируются в меньших количествах, их уровень быстро падает ниже уровня определения лабораторными методами», — пояснил он.

По данным «Инвитро», всего в России было выполнено более 730 тысяч исследований. Положительные результаты теста на антитела, говорящие о формировании иммунного ответа, получены у 17% россиян, прошедших исследование. При этом в мае этот показатель составлял 13,2%.

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