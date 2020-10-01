В Челябинске из-за густого тумана задерживают вылеты самолетов

Несколько вылетов и прилетов задерживают в аэропорту Челябинска из-за густого тумана, который периодически накрывает город вторые сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные воздушной гавани.

Так, в аэропорту задерживается прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Минеральных Вод и других городов.

Накануне днем аэропорт был также вынужден ограничить число прилетов и вылетов из-за тумана. К вечеру его работа была восстановлена.

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