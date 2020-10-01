В Нигерии музыканта приговорили к смерти из-за оскорбительной песни

В Нигерии власти штата Абдуллахи приговорили к казни 22-летнего музыканта Яхая Шарифа-Амину за то, что тот оправил в групповой чат WhatsApp авторскую песню оскорбляющую Ислам. Об этом пишет Daily Mirror.

По данным издания, в песне в непристойном контексте употреблялся исламский пророк Мухаммед. Пользователи группы сдали музыканта властям.

На суде Шариф-Амину признал свою вину, однако позже заявил, что раскаяние стало ошибкой. Его приговорили к казни через повешение.

Отмечается, что на сторону осужденного встали правозащитники, однако губернатор штата Умар Гандудже заявил, что без колебаний отправит мужчину на смерть после того, как суд закончит рассматривать апелляцию.

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