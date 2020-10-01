Свыше 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 61 рейс, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 02.40 по мск, в Домодедово отменено 14 вылетов и задержано еще 11.

При этом во Внуково отменили 19 рейсов, а также три задержали.

Кроме того, в Шереметьево оказались задержаны четыре вылета, отменили 10 рейсов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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