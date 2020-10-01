В Таиланде задержали гражданина РФ, который пытался ограбить бунгало
Тайская полиция задержала 32-летнего российского туриста, который пытался ограбить туристическое бунгало в национальном парке Дой Сутхеп-Пуи, пишет портал Thaiger.
По данным полиции, инцидент произошел в провинции Чиангмай. Россиянин проник в туристический домик и попытался забрать чужое имущество, ранив при этом ножницами в шею одного из сотрудников парка.
Мужчину обезвредила местная охрана и вызвала правоохранителей. Он был задержан и взят под стражу.
Как отмечает портал, туристы в национальном парке не раз жаловались на пропажу вещей. Из-за этого администрации пришлось усилить патрулирование туристических зон.
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