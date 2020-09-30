Вирусолог рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев назвал самолечение главной ошибкой заразившихся коронавирусом, пишет «Национальная служба новостей».

«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — сказал Зуев.

Вирусолог подчеркнул, что при появлении симптомов нужно оставаться дома и вызвать врача.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 34 млн заболевших, 25 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Клинические испытания вакцины «Вектора» от коронавируса завершены

— Попова рассказала о мутациях COVID-19

— Петербуржцев не будут пускать в транспорт без масок и перчаток