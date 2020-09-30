ГУВД Минска подтвердило использование слезоточивого газа в присутствии детей

В ГУВД Мингорисполкома признали, что во вторник, 29 сентября, на несанкционированной акции в микрорайоне «Лебяжий» Минска, применялся слезоточивый газ, но против детей это средство не использовалось, передает «Интерфакс».

Так в главке прокомментировали сообщения в интернете о том, что милиционер распылил слезоточивый газ, из-за чего пострадали дети.

Как рассказали в ведомстве, один из участников акции протеста перекрыл движение служебного автомобиля сотрудников патрульно-постовой службы милиции.

«При этом он вел себя вызывающе: громко кричал, пытался открыть дверь машины. Для пресечения противоправных действий в отношении него было применено специальное средство - газ», — заявили в ГУВД Мингорисполкома.

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