Первый излечившийся от ВИЧ человек скончался от рака

Скончался американец Тимоти Рэй Браун, первый человек, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Он умер после пяти месяцев борьбы с лейкемией.

Браун также известен как «берлинский пациент». В 2007 году он прошел через трансплантацию донорского костного мозга. Операцию проводили для лечения онкологии, но одновременно удалось вылечить ВИЧ-инфекцию. В 2019 году рак вернулся.

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