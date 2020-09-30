Утверждены новые правила защиты прав потребителей общепита
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство России утвердило новые правила защиты прав потребителей услуг общественного питания, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Они вступят в силу 1 января 2021 года.
Согласно изменениям, запрещено включать в чек чаевые, комиссии и доплаты. Также запрещено оказывать платные услуги без согласия клиента, потребитель вправе требовать возврата денег.
Кроме того, заведения будут обязаны предупреждать о том, какие услуги платные, а какие нет. Например, музыка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Без чаевых: Роспотребнадзор обновил правила для кафе
— Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые