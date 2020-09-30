Утверждены новые правила защиты прав потребителей общепита

Правительство России утвердило новые правила защиты прав потребителей услуг общественного питания, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Они вступят в силу 1 января 2021 года.

Согласно изменениям, запрещено включать в чек чаевые, комиссии и доплаты. Также запрещено оказывать платные услуги без согласия клиента, потребитель вправе требовать возврата денег.

Кроме того, заведения будут обязаны предупреждать о том, какие услуги платные, а какие нет. Например, музыка.

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